«Аэрофлот» сделает провоз горнолыжного снаряжения бесплатным до 15 мая

Компания «Аэрофлот» с 1 ноября по 15 мая будет предоставлять на внутренних рейсах одно бесплатное место для провоза лыжного снаряжения весом до 23 килограммов.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, речь идет о бесплатной перевозке одного комплекта лыжного снаряжения: это чехол с одной парой лыж и одной парой палок и упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок. Также акция будет действовать при перевозке одного сноуборда и одной пары специальной обуви для катания на нем.

Дополнительное багажное место предоставят во время регистрации на рейс, если в багажном отделении самолета найдется свободное место. Этот вопрос нужно будет согласовывать с «Аэрофлотом» не позднее чем за 36 часов до вылета.

Важно: акция не действует на рейсах SU3000-5399 (в том числе на совместных рейсах «Аэрофлота» и «Победы») и при перелетах по тарифам без багажа.

Как уточнили в авиакомпании, эта акция должна поддержать интерес пассажиров к зимним видам спорта и стремление вести здоровый образ жизни.