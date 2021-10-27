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    27 октября 2021, 16:35

    «Аэрофлот» сделает провоз горнолыжного снаряжения бесплатным до 15 мая

    Андрей Иванов

    Компания «Аэрофлот» с 1 ноября по 15 мая будет предоставлять на внутренних рейсах одно бесплатное место для провоза лыжного снаряжения весом до 23 килограммов.

    «Аэрофлот» сделает провоз горнолыжного снаряжения бесплатным до 15 мая

    Как сообщила пресс-служба перевозчика, речь идет о бесплатной перевозке одного комплекта лыжного снаряжения: это чехол с одной парой лыж и одной парой палок и упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок. Также акция будет действовать при перевозке одного сноуборда и одной пары специальной обуви для катания на нем.

    Дополнительное багажное место предоставят во время регистрации на рейс, если в багажном отделении самолета найдется свободное место. Этот вопрос нужно будет согласовывать с «Аэрофлотом» не позднее чем за 36 часов до вылета.

    Важно: акция не действует на рейсах SU3000-5399 (в том числе на совместных рейсах «Аэрофлота» и «Победы») и при перелетах по тарифам без багажа.

    Как уточнили в авиакомпании, эта акция должна поддержать интерес пассажиров к зимним видам спорта и стремление вести здоровый образ жизни.