«Аэрофлот» разработает новую стратегию по борьбе с коррупцией

Такую платформу создаст «Аэрофлот», ее цель — эффективнее бороться с коррупцией. Об этом заявил представитель авиакомпании на конференции Генпрокуратуры России и Минтруда. Свою стратегию национальный перевозчик намерен реализовать при участии крупных российский компаний, международных организаций и госорганов.

Чтобы закупки были честными, бизнес — открытым, а борьба с коррупцией — эффективнее. За круглым столом собрались представители Генпрокуратуры Российской Федерации, Минтруда и организаций. За два дня предстоит не только обсудить эти вопросы, но и найти решения. В начале зачитали приветственное слово первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.

«В этом году мы совместно с Минтрудом переформатировали мероприятие. Для выработки единых подходов к правоприменению в течение двух дней предстоит обсудить актуальные вопросы противодействия коррупции в организациях, среди них — совершенствование правовой базы и организационных основ профилактики коррупции в организациях», — зачитал слова Буксмана начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Российской Федерации Александр Русецкий.

В рамках конференции свою стратегию по защите интересов бизнеса представила авиакомпания «Аэрофлот». Заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам отметил: в прошлом году доля участия в закупках малого и среднего бизнеса составила почти 90%, при государственной норме в 18%. В «Аэрофлоте» поделились своей практикой борьбы с коррупцией.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам удалось разработать и внедрить антикоррупционную политику, мы большое внимание уделяем вопросам закупочной деятельности, в частности, на постойной основе нами сокращается доля неконкурентных закупок. В частности, в Аэрофлоте количество конкурентных закупок достигло рекордного показателя 87%», — сказал заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

В «Аэрофлоте» также намерены реализовать собственный проект: планируют изучить зарубежные стандарты борьбы с коррупцией, чтобы потом применять их в практике и в отечественном бизнесе. Национальный перевозчик выработает и конкретные решения, которые помогут оптимизировать российское антикоррупционное законодательство.

Источник фото: телеканал «360»

«Цель платформы — это разработка методики для адаптации антикоррупционной политики наших компаний к международным стандартам, и разработка конкретных предложений по оптимизации российского законодательства. Мы планируем создать такую платформу на базе одного из лидеров объединений деловых кругов, международного конгресса промышленников и предпринимателей. И более того — в 2020 году мы представим широкой публике глобальную стратегию, дорожную карту по реализации данных мероприятий», — отметил Владимир Александров.

В Генпрокуратуре также отметили: необходимость совершенствовать нормативно-правовую базу в российских компаниях уже назрела.