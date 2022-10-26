«Аэрофлот» рассказал, когда возобновят работу онлайн-сервисы | 360°

Общество 26 октября 2022, 23:30 «Аэрофлот» рассказал, когда возобновят работу онлайн-сервисы «Аэрофлот» возобновит работу онлайн-сервисов с 30 октября Pxhere

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Авиакомпания «Аэрофлот» перейдет на новую систему бронирования — российскую. Смена произойдет с 29 по 30 октября, в этом время основные онлайн-сервисы компании будут недоступны, сообщил ТАСС.

Авиакомпания обещала возобновить их работу, в том числе онлайн-покупку билетов к 16:00 30 октября.

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«С 14:00 по московскому времени 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 30 октября 2022 года на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота» полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг», – подчеркнули в компании.

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Также для пользователей в этот период будет недоступна онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

Мобильное приложение компании-перевозчика заблокируют 29 октября в середине дня. Пользователям системы iOS порекомендовали установить ярлык сайта на экран гаджета, так как ранее приложение было удалено из App Store. При этом пользователям Android достаточно будет обновить его.

Ранее в «Аэрофлоте» сообщили о временной приостановке онлайн-регистрации на рейсы с 26 октября, сообщил RT.