«Аэрофлот» приостановил передачу 20 самолетов «Победе»

Компания «Аэрофлот» приостановила запланированную передачу 20 самолетов Boeing 737 в распоряжение дочерней компании «Победа». Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Таким образом, в рамках запланированной программы специализации перевозчика на внутренние рейсы в распоряжении «Победы» осталось 25 самолетов Boeing 737, тогда как «Аэрофлот» сосредоточится на дальнемагистральных полетах. Планировалось, что компания обеспечит количество внутреннего пассажиропотока до 65 миллионов человек в год.

Также 16 самолетов оставлено на хранение в аэропорту Внуково с дальнейшим поддержанием технического состояния для обеспечения оперативного ввода в эксплуатацию.

В конце марта «Победа» сократила количество эксплуатируемых самолетов с 41 до 25, чтобы запасенных запчастей хватило до времени, когда восстановятся логистические цепочки.