Общество 13 декабря 2023, 18:55 «Аэрофлот» предложил индивидуально урегулировать ситуацию с дешевыми билетами на Пхукет «Аэрофлот» пожелал урегулировать с пассажирами ситуацию с билетами на Пхукет Pxhere

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Компания «Аэрофлот» предложила пассажирам индивидуально и в досудебном порядке урегулировать ситуацию с аннулированием билетов на рейсы Екатеринбург — Пхукет. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены, с пассажирами, которые обратились для решения сложившейся ситуации непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке», — передали в компании.

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Во второй половине октября у авиакомпании в продаже появились билеты по 6,5 тысячи и 20 тысяч рублей за рейсы на Пхукет туда-обратно. Позже перевозчик сообщил о технической ошибке и аннулировал купленные билеты. Более 50 пассажиров коллективно подали на «Аэрофлот» в суд. Они требовали вернуть 7,5 миллиона рублей, писал РБК.

Перевозчик вернул клиентам средства за билеты и извинился за доставленные неудобства, но подчеркнул, что тарифы были необоснованно низкими. Пассажирам также дали купоны на скидку в размере 30% для покупки билетов на рейсы из российских городов на Пхукет и обратно.

Ранее система бронирования авиабилетов Leonardo временно прекратила работать из-за сбоя. Клиенты «Аэрофлота» не могли купить билеты ни на каких площадках. При этом система регистрации работала штатно. Работоспособность системы бронирования восстановили в тот же день.