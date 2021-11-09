«Аэрофлот» поддержал идею о проверке QR-кодов при посадке в самолет

На Камчатке и в Хабаровском крае ввели новое ковидное ограничение — там перестали пускать в самолеты без QR-кода о вакцинации от SARS-CoV-2. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов эту идею поддержал, однако исключил введение этой меры при покупке авиабилета.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально», — приводит РИА «Новости» слова Полубояринова на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

Камчатские и хабаровские власти ввели это ковидное ограничение в октябре. На Камчатке оно уже действует, а в Хабаровском крае вступит в силу в декабре — там QR-коды будут требовать на входе в здание аэропорта столицы региона и при покупке билетов на самолет.

Региональные власти начали вводить масштабные санитарные ограничения после очередной вспышки коронавируса в сентябре. Среди них запрет на посещение общественных мест для непривитых. За прошедшие сутки от COVID-19 в России умерло рекордное количество заразившихся — 1211.