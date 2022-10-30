«Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования билетов | 360°

Общество 30 октября 2022, 17:32 «Аэрофлот» перешел на российскую систему бронирования билетов РИА "Новости"

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Российский перевозчик «Аэрофлот» возобновил работу онлайн-сервисов, перешел на отечественную систему бронирования билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Возобновили работу онлайн-сервисов и открыли продажи после перехода на использование российской информационной системы оформления перевозок», — отметили в «Аэрофлоте».

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В компании уточнили, что офисы продаж, контакт-центр и официальный сайт готовы к обслуживанию пассажиров и билетов.

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Пассажирам также доступны сервисы по покупке, бронированию, возврату и обмену авиабилетов. Онлайн-регистрацию на рейсы с кодом SU с номерами 5950-6999 и 5400-5799 авиакомпаний «Россия» и «Аврора» восстановили.

Компания сообщала, что до конца октября перейдет на российскую систему бронирования «Леонардо», созданную Ростехом. Ей начали пользоваться и другие перевозчики, в том числе «Ямал», «Руслайн», «Аврора», «Победа», «Алроса» и Red Wings.

С 12 ноября «Аэрофлот» на ежедневной основе возобновит рейсы в Каир.