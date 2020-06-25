«Аэрофлот» ответил на сообщения о «люксовых» рейсах вопреки ограничениям

«Аэрофлот» опроверг слухи о том, что что совершает «люксовые» международные перелеты вопреки решению Росавиации. Отправиться в страну могут только определенные категории россиян. Об этом «360» рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«„Аэрофлот“ развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. Основной характер грузов — это медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, товары, материалы, комплектующие, а также запасные части для наших воздушных судов», — заявил он.

По его словам, чтобы вписаться в логистические цепочки, нужно обеспечить регулярность грузовых рейсов.

«Спрос есть, он стабильно высок. В случае, если пассажирский салон не используется под грузы, вполне допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы. Но строго из тех, кому разрешен въезд в страну назначения», — заметил Демин.

Это могут быть дипломаты, иностранные граждане, россияне, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранных государства, а также другие особые категории.

Он напомнил, что страны ЕС и многие другие государства не принимают российских туристов. Кроме того, если авиакомпания будет перевозить человека, у которого нет права на въезд в то или иное государство, то она получит штраф от миграционной службы.

Назвать такие грузо-пассажирские рейсы эксклюзивными… В чем определяется люксовость этих рейсов, мы пока так и не поняли. Следует напомнить, что действующие ограничительные меры направлены на недопущение завоза и распространения в нашей стране коронавирусной инфекции. С момента проведения процедуры ни один человек не въехал в страну нашими рейсами, минуя процедуру регистрации через сайт госуслуг либо процедуру получения специальных разрешений на въезд российских органов власти Михаил Демин.

Он подчеркнул, что за въездом строго следят сотрудники Роспотребнадзора в российских международных аэропортах.

Ранее газета «Ведомости» написали, что «Аэрофлот» совершает международные рейсы в обход запретам.