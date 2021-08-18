«Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок до конца октября

«Аэрофлот» отменяет рейсы в Бангкок до конца октября из-за ограничений на полеты над Афганистаном. Об этом сообщило генконсульство РФ на Пхукете на своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что самолеты прекратят летать в Бангкок из Москвы после 24 августа.

На сайте авиакомпании последний для бронирования рейс доступен только на 21 августа. На сентябрь и октябрь продажи билетов нет.

«Интерфакс» напомнил, что «Аэрофлот» совершал рейсы в Бангкок и Дели через воздушное пространство Афганистана. Захватившие власть в исламской республике члены радикального движения «Талибан»* сначала прекратили вылеты из Кабула, а после закрыли все воздушное пространство страны для полетов всех гражданских самолетов.

Авиакомпании всего мира начали облетать территорию Афганистана. «Аэрофлот» вошел в число этих перевозчиков. Агентство отметило, что авиакомпания пока не стала отменять полеты в Дели, следует из данных системы бронирования.

Официального комментария российского перевозчика пока нет.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.