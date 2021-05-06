«Аэрофлот» отказался пустить в самолет семью с младенцем и кошкой

Блогер Надежда Сокирская планировала вылететь из Москвы в Тюмень вместе с семьей — мамой, мужем, годовалой дочерью и кошкой. Перед вылетом животное получило все нужные прививки, по новым документам ее можно было перевозить самолетом в течение четырех ближайших месяцев. Однако на борт семью не пустили.

Об этом Сокирская рассказала в Stories в Instagram. Она отметила, что слышала о проблемах при перевозке животных «Аэрофлотом», поэтому решила перестраховаться. Кошке сделали все нужные прививки за две недели до вылета, а билет на питомца покупали не онлайн, а в офисе компании, чтобы еще раз все перепроверить и уточнить у сотрудников.

Тогда они сказали, что документы животного в полном порядке — по ним ее можно перевозить еще четыре месяца. Однако на стойке регистрации им сказали, что в ветпаспорте нет штампа о медосмотре. Однако, по словам Сокирской, раньше им никто про него не говорил.

Муж блогерши рассказал «Подъему», что обозвал менеджера, потому что вышел из себя из-за этой ситуации. Ведь о штампе их не предупредили ни в клинике, ни при покупке билета.

«Я был в расстройстве. Все, что требовалось, я заранее выполнял и делал. Я несколько раз предложил докупить место или что нужно. Но с ними когда говоришь, они разговаривают уже макросами, человеческого ничего не остается. В итоге я психанул, вышел из себя, ну и назвал его… оскорбил. Он захотел вызвать полицию, охрану», — отметил он.

В результате мужчина вместе с кошкой остался в Москве, а остальные члены семьи улетели одни. Муж блогерши попадет в Тюмень только завтра — он поехал в клинику, чтобы поставить недостающий штамп и перевезти кошку.