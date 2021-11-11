«Аэрофлот» опроверг перевозку мигрантов в Белоруссию

Сообщения об участии «Аэрофлота» о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности. Об этом заявили представители перевозчика.

В пресс-службе компании указали на то, что самолеты «Аэрофлота» не выполняют регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии, а также перелеты Стамбул — Минск, сообщило РИА «Новости».

В «Аэрофлоте» уточнили, что граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть через Россию в Белоруссию только по российским транзитным визам. С 1 октября только 19 пассажиров. попали через Москву в Минск из Бейрута.

«Транзитных пассажиров — граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано», — подчеркнули в компании.

Ранее Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников ЕС сообщил, что «Аэрофлоту» якобы могут грозить санкции со стороны Евросоюза. По данным агентства, их могут ввести в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе. Их планируют ввести в начале декабря. Помимо «Аэрофлота», по словам источника Bloomberg, под ограничительные меры может попасть компания Turkish Airlines за перевозку в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока.