«Аэрофлот» назвали лучшей авиакомпанией для транзита из Европы в Китай

«Аэрофлот» признали лучшей авиакомпанией для перелетов из Европы в Китай. Престижную премию Stars Awards накануне вручали в Шанхае. Авиаперевозчик получает ее уже второй год подряд. Учредитель награды — китайское издание Travelling Scope. Этот журнал в Поднебесной — одно из старейших изданий о путешествиях. Ежемесячно его читают более 650 тысяч человек.

«В нашем журнале есть несколько способов голосования, также каждый год мы анализируем ситуацию на рынке. Сейчас российские авиалинии пользуются популярностью среди китайских потребителей», — отметил генеральный директор журнала Travelling scope Чжан Даньян.

В этом году «Аэрофлот» стал лучшим благодаря высокому качеству сервиса, пунктуальности полетов и доступным тарифам. В базовом аэропорту авиакомпании — Шереметьево — организованы удобные стыковки в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для пассажиров из Китая сайт «Аэрофлота» функционирует на их родном языке.

«Одна из нескольких вещей, которая произвела на меня наибольшее впечатление, это команда и сервис „Аэрофлота“. Обычно во время полета, если я чувствую дискомфорт, я пытаюсь не привлекать внимания окружающих. Но в этот раз меня особенно удивил профессионализм стюардесс», — поделился пассажир Йешенг Ванг.

На борту предлагают карту меню на китайском языке, а в бизнес-классе есть «Азиатский сет» — набор блюд национальной кухни. Внушительную коллекцию международных наград «Аэрофлота» за 2019 год пополнили победы в трех номинациях туристического Оскара: World Travel Awards. К 2023 году «Аэрофлот» планирует увеличить международный транзитный пассажиропоток до 10- 15 миллионов человек.