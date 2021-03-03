«Аэрофлот» назвал фейком информацию о сокращении внутренних рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» еще не составила маршрутную сеть внутренних перевозок на этот год. Информация о сокращении числа полетов по стране ложная. По каждому направлению решение будут принимать отдельно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Информация о прекращении полетов „Аэрофлота“ в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — приводит агентство текст сообщения компании.

Ранее «Известия» опубликовали материал, в котором говорится, что «Аэрофлот» прекратит полеты в 26 российских городов. Авторы статьи проанализировали систему бронирования билетов и пришли к выводу, что перевозчик передаст внутренние направления своим «дочкам» — «России» и «Победе».

На прошлой недели СМИ написали, что у «Аэрофлота» может появится новый тариф, который позволит перевозчику самостоятельно пересадить пассажира на другой аналогичный рейс — более ранний или поздний. Представитель авиакомпании Михаил Демин отметил, что эту идею пока не рассматривают.