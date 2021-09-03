«Аэрофлот» начислил более половины фонда в рамках акции «Мили вакцинации».

Более 60 миллионов миль начислил «Аэрофлот» в рамках акции «Мили вакцинации». Бонусы получили 6052 пассажира, которые сделали прививку от коронавируса.

Всего в рамках акции, стартовавшей 15 мая, участникам будет начислено 100 миллионов миль, сообщили в пресс-службе компании.

Представители перевозчика напомнили, что программа «Мили вакцинации» была направлена на поощрение первых 10 тысяч пассажиров авиакомпании, которые сделали прививку от коронавируса.

Для получения 10 тысяч миль пассажиры должны пройти полный курс вакцинации и совершить перелет. Присоединиться к акции могут участники программы «Аэрофлот Бонус» старше 18 лет. Полная информация об условиях есть на сайте перевозчика.

В пресс-службе отметили, что «Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, которая запустила программу поощрения вакцинировавшихся пассажиров.

На 10 тысяч прививочных миль можно оформить билет из Москвы в Сочи, Симферополь, Анапу, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Но таксы и сборы оплачиваются отдельно.

Также эти мили можно использовать для повышения класса обслуживания. В зависимости от направления можно выбрать комфорт или бизнес-класс. Еще один вариант использования бонуса — оплата парковки в аэропорту Шереметьево, покупка товаров из «Каталога премий» программы «Аэрофлот Бонус».

Программу поощрения компания также использует и для своих сотрудников, в том числе для летных и кабинных экипажей. Каждому работнику, который прошел полную вакцинацию от коронавируса, предоставляется дополнительный оплачиваемый день отпуска.

На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 75% сотрудников «Аэрофлота», а это более 13 000 человек.