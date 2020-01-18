«Аэрофлот» начал перевод международных рейсов в новый терминал аэропорта Шереметьево

17 января в международном аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С. Это позволит выйти аэропорту на новый уровень и несколько изменить вектор развития. В новый аэровокзал уже начался поэтапный перевод международных рейсов.

17 января, сразу после открытия нового терминала С в Шереметьево, «Аэрофлот» запустил поэтапный перевод туда международных рейсов. Так, начался прием и отправка полетов в Хельсинки, Дрезден и Бухарест.

Первый этап должен завершиться к середине июня. А в октябре авиакомпания планирует начать обслуживать в новом терминале 268 международных рейсов. Процесс контролирует совместная рабочая группа «Аэрофлота» и Шереметьево. Уже формированы график и программа тестирования.

Источник фото: телеканал «360»

Терминал С оборудован по последнему слову техники и оформлен в стиле русского конструктивизма. Его пропускная способность — 20 миллионов пассажиров в год. В рамках Северного терминального комплекса он интегрируется с уже введенным в эксплуатацию Терминалом B. Для удобства пассажиров в терминале С обустроены 84 стойки регистрации, 160 кабин для паспортного контроля, бизнес-залы «Малевич», «Шагал» и двухуровневый VIP-зал. Терминал соединен крытой пешеходной галереей с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест.