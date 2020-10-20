«Аэрофлот» начал отрицать участие в контрабанде продукции Apple

Представители компании «Аэрофлот» сообщили, что их сотрудники не фигурируют среди задержанных в деле об американской контрабанде товаров Apple. Ранее США обвинил ряд россиян в тайном беспошлинном провозе техники.

«Наше представительство взаимодействует с посольством России в США для выяснения сути возможных претензий», — рассказал представитель в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также выяснилось, что в компании были случаи, когда их сотрудников пытались вовлечь в подобные дела, но попытки были пресечены.

Сегодня на сайте американской прокуратуры появились имена семерых россиян. Им грозит большой срок. Еще двоих объявили в розыск. Некоторые их них, по версии ведомства, якобы работают в «Аэрофлоте» и выполняли функцию курьеров. А за это против компании могут ввести санкции. Но ее пока ни в чем не обвинили. Среди контрабандной продукции были обнаружены гаджеты Apple iPhone, iPad и Apple Watch. Общая сумма перевезенной техники составляет 50 миллионов долларов.