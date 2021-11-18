«Аэрофлот» начал летать из Москвы в Канкун три раза в неделю

«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Канкун. Регулярных перелетов между городами не было долгое время. Пока запланированы рейсы три раза в неделю, продажа билетов уже открыта.

Мексика входит в десятку самых популярных у россиян направлений для отдыха. Причем 80% из них сходят с трапа именно в Канкуне, отметили в «Аэрофлоте».

По словам посла Мексики в России Нормы Пенсадо, если объединить все рейсы в Мексику, которые выполняют, помимо «Аэрофлота», другие чартерные авиакомпании, их получится уже 23.

«Мы уверены, этот новый рейс станет очень успешным. И мы очень рады, что в переговорах с „Аэрофлотом“ мы также рассматриваем другие направления в Мексике», — сказала дипломат.

Несмотря на то, что по времени рейс из Москвы в Канкун будет достаточно протяженным, представители российского перевозчика заверили, что он будет максимально комфортным. Перевозить пассажиров будут на современном лайнере Airbus А350 с просторным салоном, низким уровнем шума и адаптивным освещением.

«Мы гарантируем премиальный сервис, и уникальные возможности для отдыха в Мексике, мы уверены, привлекут очень много пассажиров. И мы, конечно, надеемся, что новый рейс в Канкун станет одним из популярных в маршрутной сети „Аэрофлота“ — особенно в зимнем сезоне», — подчеркнула пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Улететь в Канкун из Москвы можно по вторникам, четвергам и субботам.