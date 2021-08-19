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    19 августа 2021, 18:22

    «Аэрофлот» на четверть снизил цены на субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока

    Ольга Назаркина

    «Аэрофлот» снизил на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Теперь билет в одну сторону будет стоить 7650 рублей.

    «Аэрофлот» на четверть снизил цены на субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока

    Старая цена покупки билета составляла 10 200 рублей. Новый тариф на перелет из пунктов ДФО в Москву будет доступен с 19 августа по 30 ноября, а перевозка из Москвы на Дальний Восток — с 15 сентября по 30 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

    Цены на билеты по обновленному тарифу действуют на собственные рейсы «Аэрофлота» и на рейсы авиакомпании «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой.

    Время и оплата бронирования

    «Время оформления бронирований по субсидируемым тарифам, созданным в офисах продаж, по телефону контакт-центра и у агентов, составит 48 часов. Билеты, забронированные и планируемые к оплате на сайте „Аэрофлота“, нужно оформить в течение 48 часов после завершения проверки документов», — уточнили в компании.

    При бронировании на сайте для подтверждения места регистрации нужно будет загрузить скан или фотографию разворота страницы российского паспорта со штампом о регистрации по месту жительства и/или свидетельства о регистрации по месту жительства для пассажира младше 14 лет.

    Подтверждение документов по субсидированным перевозкам может занять до пяти суток. После этого оплатить бронирование можно в течение двух дней.

    «Для перелетов, запланированных на ближайшие 72 часа, оформление и оплату необходимо произвести в течение одного часа с момента бронирования», — отметили в компании.

    Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления авиабилета по этому тарифу требуется предоставление документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в ДФО. Для взрослого пассажира — это паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме № 8.

    «Плоские» тарифы для Дальнего Востока

    В «Аэрофлоте» отметили, что, помимо субсидируемых тарифов, компания продает билеты по «плоским» тарифам в пункты Дальнего Востока в экономкласс. Купить их может любой пассажир по фиксированной цене.

    Стоимость билета из Москвы в города Дальнего Востока составляет 15 660 рублей на рейсы «Аэрофлота» и 13 770 рублей на рейсы «России» в одну сторону.

    «Таким образом, перевозки по субсидируемым тарифам для жителей Дальнего Востока окажутся дешевле „плоских“ тарифов по дальневосточным направлениям в среднем на 45%», — отметили в пресс-службе.