«Аэрофлот» на четверть снизил цены на субсидированные билеты для жителей Дальнего Востока

«Аэрофлот» снизил на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Теперь билет в одну сторону будет стоить 7650 рублей.

Старая цена покупки билета составляла 10 200 рублей. Новый тариф на перелет из пунктов ДФО в Москву будет доступен с 19 августа по 30 ноября, а перевозка из Москвы на Дальний Восток — с 15 сентября по 30 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Цены на билеты по обновленному тарифу действуют на собственные рейсы «Аэрофлота» и на рейсы авиакомпании «Россия» по маршрутам между Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Магаданом и Москвой.

Время и оплата бронирования

«Время оформления бронирований по субсидируемым тарифам, созданным в офисах продаж, по телефону контакт-центра и у агентов, составит 48 часов. Билеты, забронированные и планируемые к оплате на сайте „Аэрофлота“, нужно оформить в течение 48 часов после завершения проверки документов», — уточнили в компании.

При бронировании на сайте для подтверждения места регистрации нужно будет загрузить скан или фотографию разворота страницы российского паспорта со штампом о регистрации по месту жительства и/или свидетельства о регистрации по месту жительства для пассажира младше 14 лет.

Подтверждение документов по субсидированным перевозкам может занять до пяти суток. После этого оплатить бронирование можно в течение двух дней.

«Для перелетов, запланированных на ближайшие 72 часа, оформление и оплату необходимо произвести в течение одного часа с момента бронирования», — отметили в компании.

Билеты по субсидируемому тарифу доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. Для оформления авиабилета по этому тарифу требуется предоставление документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в ДФО. Для взрослого пассажира — это паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме № 8.

«Плоские» тарифы для Дальнего Востока

В «Аэрофлоте» отметили, что, помимо субсидируемых тарифов, компания продает билеты по «плоским» тарифам в пункты Дальнего Востока в экономкласс. Купить их может любой пассажир по фиксированной цене.

Стоимость билета из Москвы в города Дальнего Востока составляет 15 660 рублей на рейсы «Аэрофлота» и 13 770 рублей на рейсы «России» в одну сторону.

«Таким образом, перевозки по субсидируемым тарифам для жителей Дальнего Востока окажутся дешевле „плоских“ тарифов по дальневосточным направлениям в среднем на 45%», — отметили в пресс-службе.