Общество 01 февраля 2023, 05:34 «Аэрофлот» и Ространснадзор захотели изменить правила провоза ручной клади Группа «Аэрофлот» инициирует изменения в федеральные авиаправила в части ручной клади Pxhere

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Работа над изменением правил провоза ручной клади и багажа начнется в России. Инициировать пересмотр Федеральных авиационных правил (ФАП) в этой части планирует группа «Аэрофлот». Об этом сообщил генеральный директор группы Сергей Александровский. Его слова привел ТАСС.

Изменения будут касаться фиксации в ФАП габаритов допустимой к провозу ручной клади, уточнил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

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«Мы (с Ространснадзором — прим. ред.) одинаково смотрим на суть решения вопроса [с правилами провоза ручной клади]. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку», — сообщил Александровский.

Такие изменения нужны также для эффективной работы лоукостера «Победа», заметил гендиректор группы «Аэрофлот». Он объяснил, что неоднозначность трактования ФАП в этом вопросе может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели авиакомпании, а также к росту стоимости авиаперевозки.

Ранее Ространснадзор потребовал от авиакомпании «Победа» не устанавливать собственные нормы провоза ручной клади. Дело дошло до Верховного суда, который установил, что компания уменьшила установленную норму бесплатного провоза ручной клади, что стало ограничением прав пассажиров.