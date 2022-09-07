Россиянам рассказали об отечественных самолетах, которые получит «Аэрофлот» | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 13:28 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали об отечественных самолетах, которые получит «Аэрофлот» Директор агентства «АвиаПорт» Пантелеев: авиастроительным корпорациям нужно больше рабочих РИА «Новости»

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«Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-New и 40 Ту-214. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подробно рассказал «360» об этих воздушных судах.

По словам эксперта, сейчас проходят сертификационные испытания на МС-21-310. Самолеты оснащены двигателями и композитным крылом отечественного производства. В дальнейшем планируется проследовательно импортозамещать различные системы самолета. Полностью замещенная версия появится к концу 2024 года.

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А самолеты Ту-214 уже серийно производятся, правда, преимущественно для крупных госзаказчиков. Пантелеев отметил, что самолеты семейства Ту-214 производятся в Казани.

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«В компоновке с пассажирским салоном они только запущены в производство. Но ранее Ту-214 уже выполняли полеты в российских авиакомпаниях и зарекомендовали себя достаточно хорошо, в том числе на линии Москва — Хабаровск, одной из наиболее протяженных и загруженных в России», — отметил Олег Пантелеев.

Тысячи новых рабочих

Эксперт подчеркнул, что по площади производственных площадок Россия, пожалуй, не уступает ведущим авиастроительным державам. В стране продолжится техническое перевооружение заводов, которые задействуют в поставках и финальной сборке самолетов, будут развиваться их производственные возможности.

«Остро стоит вопрос об увеличении численности производственных рабочих. Основные предприятия авиастроительной корпорации заявляют, что в ближайшие годы на работу предстоит принять тысячи и тысячи новых рабочих», — рассказал директор «АвиаПорта».

Он уточнил, что в первую очередь требуются основные производственные рабочие, которые будут трудиться на станках и осуществлять сборку самолетов.

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