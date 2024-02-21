21 февраля 2024, 15:56
Аэроэксперт Гусаров заявил, что выкупленных Россией самолетов хватит для международных перевозок
Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что самолетов, которые сейчас имеются в распоряжении России, хватит для перевозок в «дружественные» страны.
«Если предположить, что в текущем году общий объем международных перевозок составит в районе 20% от всех перевозок, то есть: 80% — по России, 20% — за рубеж по пассажиропотоку, то это говорит о том, что этих самолетов с лихвой хватит», — заметил аэроэксперт.
Реклама
Гусаров также добавил, что речь идет о трети общего парка, который уже «юридически очищен».
Самолеты
Реклама
Реклама