Адыгейский хор исполнил песню «День Победы» на своем языке

Сусанна Хуако, заслуженная артистка России, перевела песню «День Победы» на адыгейский язык. После этого участники хора спели ее. При этом они не нарушали режим самоизоляции. Певцы сняли видео, сидя дома.

После нескольких репетиций, которые проходили дистанционно, создали клип. Премьеру нового исполнения опубликовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Инстаграм 6 мая.

«Песня „День Победы“, созданная композитором Давидом Трухмановым на слова поэта Владимира Харитонова в 1975 году, без преувеличения стала гимном народу-победителю, всем фронтовикам и труженикам тыла многонациональной страны — всем, кто погиб, защищая Родину! Огромное спасибо всем, кто принял участие в этой акции», — написал Кумпилов.

Хор исполнил песню в рамках международной акции «День Победы» на разных языках. Полную версию композиции передадут в различные учреждения, чтобы трудовые коллективы могли исполнить ее 9 мая.