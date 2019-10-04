Адвокаты замгендиректора «Аэрофлота» Александрова обжаловали арест

Второй адвокат топ-менеджера перевозчика Андрей Гривцов опроверг информацию, о том, что Александрову предлагали пойти на сделку со следствием в обмен на домашний арест.

Замглавы «Аэрофлота» арестовали на два месяца Подробнее

«Позиция Александрова была и есть неизменной, она озвучивалась в открытом судебном заседании. Ни о каком признании вины с его стороны речи быть не может, потому что там нет никаких преступлений, ни к чему подобному он не причастен», заявил он.

Ранее сообщения о сделке со следствием появились в Telegram-канале Mash.

Владимира Александрова арестовали на два месяца. Следствие считает, что в 2016–2017 годах во время работы заместителем директора ПАО «Аэрофлот» по имущественным вопросам Александров заключил договоры на оказание юридических услуг со сторонними адвокатами. При этом всю работу выполнили сотрудники правового отдела перевозчика. По документам на оплату услуг сторонних юристов из бюджета компании перечислили не менее 250 миллионов рублей, утверждает обвинение. Все эти деньги похитили. Свою вину Александров не признал.

Кроме Владимира Александрова следователи задержали еще трех человек, которых они считают причастными к преступлению. Это председатель коллегии адвокатов «Консорс» Александр Сливко, адвокат коллегии Дина Кибец и бывший руководитель юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова.

Всем фигурантам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы.