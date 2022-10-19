Адвокаты попросили российское правительство дать им бронь от частичной мобилизации | 360°

Общество 19 октября 2022, 11:28 Адвокаты попросили российское правительство дать им бронь от частичной мобилизации Союз адвокатов попросил дать им бронь от мобилизации freepik

Читать 360tv в

Союз адвокатов России направил просьбу правительству РФ предоставить бронь россиянам, которые имеют статус адвоката. Об этом заявил президент общероссийской общественной организации Игорь Трунов ТАСС.

«Мы просим рассмотреть настоящее обращение и принять единственно верное решение о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», — сказал он.

Реклама

Трунов попросил проработать механизм нормативно-методического обеспечения работ по бронированию адвокатов, которые подлежат мобилизации, а также контролировать этот процесс.

Реклама

Он аргументировал инициативу тем, что при мобилизации адвокатов социально незащищенные люди, в том числе беженцы, останутся без юридической помощи. По его словам, сейчас в России больше всего адвокатов среди мужчин до 55 лет. В целом по стране число этих специалистов достаточно мало — 78 тысяч.

«Посылать адвоката на передовую — это все равно что „забивать микроскопом гвозди“, — отметил президент общероссийской общественной организации.

Трунов высказал идею, что в данный момент адвокатов нужно посылать в новые регионы России. Ведь Донбасс, Херсонская, Запорожская области теперь начали жить по российским, а не украинским законам. Людям нужно помочь разобраться со всем этим.