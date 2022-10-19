Адвокаты попросили российское правительство дать им бронь от частичной мобилизации | 360°

19 октября 2022, 11:28
Адвокаты попросили российское правительство дать им бронь от частичной мобилизации
Союз адвокатов попросил дать им бронь от мобилизации
Союз адвокатов России направил просьбу правительству РФ предоставить бронь россиянам, которые имеют статус адвоката. Об этом заявил президент общероссийской общественной организации Игорь Трунов ТАСС.
«Мы просим рассмотреть настоящее обращение и принять единственно верное решение о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», — сказал он.
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Трунов попросил проработать механизм нормативно-методического обеспечения работ по бронированию адвокатов, которые подлежат мобилизации, а также контролировать этот процесс.
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Он аргументировал инициативу тем, что при мобилизации адвокатов социально незащищенные люди, в том числе беженцы, останутся без юридической помощи. По его словам, сейчас в России больше всего адвокатов среди мужчин до 55 лет. В целом по стране число этих специалистов достаточно мало — 78 тысяч.
«Посылать адвоката на передовую — это все равно что „забивать микроскопом гвозди“, — отметил президент общероссийской общественной организации.
Трунов высказал идею, что в данный момент адвокатов нужно посылать в новые регионы России. Ведь Донбасс, Херсонская, Запорожская области теперь начали жить по российским, а не украинским законам. Людям нужно помочь разобраться со всем этим.
Адвокаты
Частичная мобилизация в РФ
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