Адвокаты подсчитали сумму компенсаций для избитого дагестанцами москвича

Роман Ковалев, которого избили трое дагестанцев в московском метро, может рассчитывать на несколько видов компенсации. В том числе он имеет право просить деньги за лечение и за моральный ущерб.

Как рассказал Life адвокат Григорий Сарбаев, компенсация состоит из несколько частей: речь идет обо всем, что связано с лечением, ущербом личности. Другие пункты — это компенсация трудовых доходов и возмещение морального вреда.

«Лечение может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Если останутся шрамы и их нужно будет устранять — это дополнительные расходы. Моральный вред может измеряться в сотнях тысяч или даже в миллионах», — заявил Сарбаев.

Ковалев может подать гражданский иск к обвиняемым. Иск приобщат к делу и рассмотрят в момент приговора.

Адвокат Алексей Михальчик заметил, что обвиняемые и их представители могут в любой момент договориться о компенсации с пострадавшим. Он отметил, что если сторона обвиняемых пойдет на это, то сможет добиться смягчения приговора. Если же фигуранты дела не захотят платить, то после вынесения приговора их имущество могут выставить на продажу или же из их зарплаты в колонии будут вычитать деньги.

Михальчик подчеркнул, что потерпевший может повлиять на решение суда при рассмотрении прошений заключенных об условно-досрочном освобождении. Если с жертвой до конца не расплатились, то фигуранты дела не смогут рассчитывать на УДО.

Ранее стало известно, что трое дагестанцев избили Романа Ковалева в московском метро. Молодой человек вступился за девушку. Сейчас он находится на лечении в больнице, нападавших задержали и возбудили против них несколько уголовных дел.