Адвокаты обжалуют приговор экс-схиигумену Сергию

Защита Николая Романова, известного как экс-схиигумен Сергий, намерена обжаловать приговор по делу о склонении к суициду и самоуправстве, вынесенный в отношении бывшего священника Измайловским судом Москвы. Об этом со ссылкой на заявление адвокатов написал «Интерфакс».

Бывшего схиигумена во вторник приговорили к трем с половиной годам общей колонии. Суд признал Романова виновным по трем уголовным статьям: в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве.

«Решение будет обжаловано», — заявили адвокаты экс-священника.

Суд при этом учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе пенсионный возраст Романова. До вступления приговора в силу экс-схиигумен останется под стражей. Сам он вину не признал.

Разжалованного схиигумена, от которого открестилась РПЦ, обвиняли в том, что он публично призвал не менее 10 монахинь свести счеты с жизнь. Позднее в Сети появилась запись выступления Сергия, в которой обнаружили признаки склонения верующих к самоубийству. Не признавая запрет в священнослужении, Сергий не покидал Среднеуральский женский монастырь, не подпуская к стенам храма представителей Екатеринбургской епархии и других лиц по своему усмотрению.