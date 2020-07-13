Адвокаты назвали ожидаемым возвращение дела сестер Хачатурян в суд. Но защитник девушек нашел странную деталь

Чугуашвили предполагал, что генпрокуратура вернет дело и не переквалифицирует его в необходимую самооборону. Ранее прокуратура и Следственный комитет уже расходились во мнениях о статусе дела сестер. Защитник напомнил, что генеральный прокурор Юрий Чайка ранее говорил, что «усматриваем в их действиях корыстные мотивы и, следовательно, это убийство по предварительному сговору».

«Решение было более чем ожидаемо. Там вообще уже вопрос о том, что это — необходимая оборона, это бред — он уже и не стоял и стоять не может», — отметил он.

При этом Чугуашвили рассказал «360», что защита пострадавшей стороны будет оспаривать психическое состояние Марии в момент убийства. Он уверен, что девушка была вменяема и все это осознавала. Чугуашвили подчеркнул, что на суде будет наставить на назначении повторной экспертизы. Потерпевшая сторона не согласна с тем, что сестры «якобы не осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий».

Они действовали осознанно и готовились. Раз генпрокурор усмотрел подготовку к убийству, то исключается неосознанное поведение. Не может быть, что они готовились, переговаривались, переписывались, держали это в голове, а на момент убийства стали невменяемыми и напали на спящего человека — это полнейший бред Георгий Чугуашвили

Кроме того, защита родственников убитого будет оспаривать мотив преступления. Чугуашвили подчеркнул, что он должен быть указан конкретно. По словам адвоката, на преступление девушек сподвигло «исключительно то, что он сам создали, а именно — потратили денежные средства и боялись порицания отца».

Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин подтвердил «360», что обвинительное заключение упреждено. Однако защитников Ангелины, Марии и Крестины это решение удивило, потому что позиция генпрокуратуры кардинально изменилась за прошедшие полгода.

«Для нас, на самом деле, это было удивительно, потому что еще полгода назад прокуратура занимала совершенно другую позицию — что в действиях девочек была необходимая оборона. Сейчас обвинительное заключение то же самое, но на этот раз прокуратура утвердила. Мы это связываем с тем, что в генпрокуратуре произошли перестановки, и теперь ее возглавляет человек из Следственного комитета», — пояснил Паршин.

Защита сестер уже подала в суд ходатайство — они просят, чтобы дело рассматривали присяжные. Паршин выразил надежду, что в таком случае суд примет оправдательный вердикт в отношении девочек.