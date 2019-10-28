Адвокаты Голунова пожаловались в суд на бездействие следователей

Сам представитель защиты пояснил, что Иван выступил по делу свидетелей и дал подробные показания. Сначала следователи начали заниматься этим вопросом, но сейчас работа по этой истории не ведется.

Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялась ФСБ Подробнее

«С сентября какие-либо действия прекратились, с какими-либо материалами проверки нас не знакомили», — заявил Бадамшин.

Он отметил, что по этому же поводу защита журналиста уже направляла запрос в Генеральную прокуратуру. Ответа от главного надзорного ведомства пока нет. Сейчас адвокаты обратились в суд с жалобой.

В документе они потребовали «признать незаконным бездействие следствия». К жалобе они приложили документ, который ранее передали в Генеральную прокуратуру.

Журналиста Ивана Голунова задержали в начале июня этого года по подозрению в сбыте наркотиков. Сам подозреваемый заявил, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. Своей вины он не признал. На защиту коллеги встали журналисты множества изданий.

Вину Голунова в полиции доказать не смогли. Его выпустили из-под стражи, а уголовное преследование отменили из-за недоказанности. Задержавших журналиста полицейских уволили со службы. Они пытались восстановиться через суд. На данный момент известно, что один из исков уже отклонили.

Ранее представляющий интересы журналиста Ивана Голунова адвокат Сергей Бадамшин обратился в Генеральную прокуратуру с требованием передать материалы по проверке полицейских, которые задерживали его подзащитного в Управление «М» ФСБ России. По словам адвоката, такое требование связано с тем, что расследование дела не идет из-за волокиты, что привело к утрате доверия к следственным органам.