Абсансная эпилепсия — это состояние, при котором случаются приступы, которые сопровождаются кратковременной потерей сознания, а взор человека останавливается.

Сторона защиты заявит, что припадок произошел непосредственно перед ДТП.

Ранее в этот же день адвокат Сергей Жорин объяснил, как адвокаты могут доказать невиновность Ефремова. Он предположил, что адвокат актера Эльман Пашаев попытается убедить суд в том, что во время аварии погибший в ДТП курьер Сергей Захаров не был пристегнут ремнем или в автомобиле не сработали подушки безопасности. Также он может попытаться обвинить в смерти Захарова некомпетентных или халатных врачей, либо указать на отсутствие средств защиты жизни и здоровья в автофургоне погибшего.

Авария произошла на Смоленской площади в центре столицы вечером 8 июня. Ефремов выехал на встречку и лоб в лоб врезался в фургон Lada, за рулем которого сидел Захаров. Мужчина получил сильные травмы и умер утром следующего дня в больнице. Ефремову грозит тюремный срок.

Адвокат Ефремова подтвердил слова актера о том, что он не признает свою вину в аварии. Кроме этого, артист и раньше не брал на себя вину в полном объеме.

Ефремов находится под домашним арестом. Он ни разу не нарушил установленный режим содержания.