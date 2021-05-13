Адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу

Адвокаты актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, подали кассационную жалобу. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Ее направили ускоренным заказным письмом во второй кассационный суд. Благодаря жалобе артист надеется добиться еще одного сокращения срока.

Пресненский суд будет обязан уведомить все стороны о поступлении жалобы. После этого будет выбрана дата рассмотрения кассации.

Ефремов отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области, в которой ранее сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист хотел остаться в хозотряде СИЗО, но руководство изолятора отказало ему в просьбе.

Ефремов попал в ДТП 8 июня 2020 года в центре Москвы. Пьяный актер выехал на встречку и врезался в машину, в которой сидел курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался.

За ДТП со смертельным исходом Пресненский суд в Москве приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже адвокаты звезды сбавили срок на полгода с помощью апелляции, напомнила радиостанция «Комсомольская правда».

Ефремов почти полгода отбывает наказание. Актер впервые рассказал о жизни в колонии.