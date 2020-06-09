Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

По данным информагентства, в отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает от пяти до 12 лет тюрьмы.

Адвокат Сергей Жорин допустил, что срок может быть и меньше пяти лет. Он заметил, что в случае с Ефремовым нахождение под домашним арестом будет засчитано как отбытие наказания.

«Предполагаю, что будет назначено наказание, но он отбудет его уже к моменту вынесения приговора. Пандемия, экспертизы — следствие затянется», — обратил внимание специалист.

Отмечается, что различные обстоятельства также могут сказаться на смягчении наказания. В частности, речь идет о признании вины, отсутствии судимости, возмещении морального и материального ущерба родным погибшего. Кроме того, суд может принять во внимание заслуги актера и ходатайства со стороны его известных коллег.

В свою очередь адвокат Алексей Лунев предположил, что следствие будет долго длиться, и все это время Ефремов будет находиться под домашним арестом и отсидит таким образом назначенный ему срок.

«Либо при хорошем поведении сможет уйти по условно-досрочному освобождению, если отсидит больше половины срока», — пояснил юрист.