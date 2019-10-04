Адвокаты блогера Синицы обжалуют приговор в ЕСПЧ

Защита блогера Владислава Синицы, который получил пять лет колонии за разжигающий ненависть пост в Twitter, будет добиваться его оправдания. Также она намерена обжаловать приговор в Страсбургском суде. Такое заявление сделал его адвокат Денис Тихонов.

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«Конечно, мы будем подавать жалобу в ЕСПЧ», — сказал Тихонов РИА «Новости».

Блогер написал твит с призывом к насилию над детьми силовиков, которые работали на неразрешенных митингах. Свидетелем обвинения был росгвардеец. Он заявил, что стал опасаться за жизнь дочери после публикации блогера.

Свою вину Синица не признал. Молодой человек подтвердил существование скандальной публикации, но, по его словам, в твите он лишь выразил свое возмущение. Разжигать ненависть не собирался. Однако Пресненский суд назначил ему пять лет колонии. Приговор уже вступил в силу.