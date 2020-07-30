Адвокату пришлось «на повышенных тонах» объяснять Ефремову, что надо бороться за свободу

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал, что артист — порядочный человек, который был готов понести наказание с первого дня. Кроме этого, его подзащитный не имел проблем с алкоголем.

«Он не страдает алкоголизмом. Ну, а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю», — сказал Эльман Пашаев журналистам перед зданием суда.

Он добавил, что говорить «о наркотическом опьянении» актера во время управления машиной, рано. Кроме этого, Пашаев отметил, что актер порядочный человек и был готов понести наказание с первого дня.

«Человек с первого дня говорит, что готов понести наказание, готов пойти в тюрьму», — рассказал адвокат. Пашаев поделился, что ему приходилось на повышенных тонах объяснять актеру, что сначала нужно дождаться решения суда.

«Он не трус. Он тюрьмы не боится», — сказал Пашаев.

Предварительное слушание по дела о ДТП с участием Ефремова прошло в четверг, 30 июля и закончилось для актера продлением домашнего ареста еще на полгода.