Адвокату из Саратовской области вынесли приговор за обман клиентки

В Саратовской области суд вынес приговор адвокату, который обвиняется в совершении мошенничества в отношении своей клиентки. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Как рассказали в ведомстве, в марте этого года мужчина представлял интересы женщины по гражданскому делу в Марксовском районном суде. Он сказал своей клиентке, что сможет договориться с судьей за 30 тысяч рублей.

Женщина согласилась дать деньги, однако перед этим заявила в полицию. Во время передачи денег адвокат был задержан.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.