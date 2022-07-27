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    27 июля 2022, 11:56

    Адвокату из Саратовской области вынесли приговор за обман клиентки

    Оксана Лавнюженко

    В Саратовской области суд вынес приговор адвокату, который обвиняется в совершении мошенничества в отношении своей клиентки. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

    Как рассказали в ведомстве, в марте этого года мужчина представлял интересы женщины по гражданскому делу в Марксовском районном суде. Он сказал своей клиентке, что сможет договориться с судьей за 30 тысяч рублей.

    Женщина согласилась дать деньги, однако перед этим заявила в полицию. Во время передачи денег адвокат был задержан.

    Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.