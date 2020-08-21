Адвокату Ефремова отказали в отводе судьи

Пашаев отметил, что судья не разрешила Ефремову обращаться к медикам, кроме того, постоянно вопросы адвоката к свидетелям снимаются. Юрист заявил, что подсудимого проще казнить, чем продолжать процесс.

«Мне Ефремов говорит: „Давай закончим это шоу, пусть выносят приговор“. <…> Мы не можем в таком составе рассматривать дело», — заявил в своем выступлении адвокат защиты.

Пашаев подчеркнул, что актер тоже возмущен ведением процесса и считает, что суд предвзят. Сам Ефремов тоже запросил слова. Он извинился перед Абрамовой за то, что он без разрешения высказывался и начинал спорить.

«Я приношу свои извинения, что я не сдерживался два раза. Когда были два слабых: эксперт Фиалко и Кобец. Жена и Никита Высоцкий были сильными, а когда пришли слабые, чудаковатые я бы сказал, то над ними изгалялись. Извините меня!» — сказал артист.

В отводе судьи Пашаеву отказали. «Ходатайство удовлетворению не подлежит», — зачитала решение судья Елена Абрамова.

Судебное рассмотрение уголовного дела об аварии с участием актера Михаила Ефремова началось в Пресненском суде Москвы 5 августа. Сторона обвинения считает, что артист сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Во время управления машиной актер выехал на встречную полосу, где на скорости врезался в фургон, которым управлял Сергей Захаров.

Сам Ефремов не пострадал, а водитель фургона скончался в больнице на следующее утро. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ефремов заявил, что не помнит момента аварии, а значит, своей вины признать не может.

В минувший четверг, 20 августа, суд заслушал показания свидетеля защиты Алексея Кобца. Он заявил, что Ефремова в момент аварии за рулем не было. При этом он признался, что у него с детства проблемы со зрением: одним глазом он ничего не видит, а на другом у него близорукость — минус три. Кроме того, он отметил, что в день, когда произошла авария, он был нетрезв.

Судья Елена Абрамова выносила приговоры по резонансным делам. Так, она отправила в колонию бывшего руководителя управления антикоррупционного главка МВД экс-полковника Захарченко. Кроме того, она рассматривала дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых приговорила к 1,5 года колонии за хулиганство и драки.