Адвоката заподозрили в подкупе свидетелей в Волгограде

В Волгограде местный юрист попал под подозрение в подкупе свидетелей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По версии следствия, адвокат подкупил двух людей, которые проходили свидетелями по делу его подзащитного. Одному юрист пообещал бутылку элитного алкоголя, другому — 100 тысяч рублей за то, чтобы они дали ложные показания. В результате мужчину оправдали. Правоохранители добиваются повторного рассмотрения дела.