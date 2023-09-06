Общество 06 сентября 2023, 20:24 Адвоката Удуняна будут судить после событий на Малой Грузинской в Москве СК Москвы: адвоката Геннадия Удуняна будут судить за хулиганство и избиение Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Адвоката Геннадия Удуняна будут судить за хулиганство, мелкое взяточничество и избиение нескольких человек. Расследование уголовного дела против него уже завершили, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

По данным ведомства, ночью 23 октября 2021 года пьяный Удунян на улице у служебного входа в ресторан на Малой Грузинской достал предмет, похожий на пистолет. Затем, ругаясь матом, направил его на четырех мужчин.

Реклама

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что после этого адвокат, находясь в отеле на Новинском бульваре, выбил входную дверь в номер и избил находящихся там мужчину с женщиной.

В марте этого года обвиняемый в изоляторе подкупил младшего инспектора, чтобы тот пронес ему алкоголь и продукты. В итоге работник СИЗО доставил «заказ» арестанту и сам попал под следствие. Он проходит по уголовному делу о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Материалы дела Удуняна направили в Пресненский райсуд для рассмотрения по существу.

Ранее суд арестовал предполагаемого грабителя квартиры актрисы Юлии Рутберг. Подсудимый подозревался во вторжении в квартиру артистки и похищении 2,5 миллиона рублей и драгоценностей.