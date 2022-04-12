Адвоката осудят за нападение на полицейского в Югре

В ХМАО перед судом предстанет адвокат, которого обвинили в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Следствие предполагает, что в октябре прошлого года пьяный юрист рассказал полицейским о мужчине, который якобы распространял запрещенные вещества. Во время беседы с обвиняемым выяснилось, что тот солгал. После того, как его доставили в отделение полиции, он несколько раз толкнул и ударил стража правопорядка. Уголовное дело передано в суд.