Адвоката осудили за взяточничество в Краснодарском крае

По данным издания, юрист, будучи членом краевой коллегии адвокатов, предложил жительнице Ейска, которая стала фигуранткой уголовного дела, что ее статью переквалифицирует на менее тяжкий вариант. Свои услуги он оценил в 300 тысяч рублей. Горожанка рассказала об этом правоохранителям, которые и задержали адвоката при получении взятки. Следующие три года юрист проведет за решеткой.