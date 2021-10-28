Адвоката осудили за попытку дать взятку в Анапе

В Анапе на скамье подсудимых оказался бывший член Палаты адвокатов Нижегородской области, которого обвинили в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщил «Царьград».

Юрист представлял интересы предприятия, в пользу которого присудили средства с другой организации. Чтобы ускорить процесс перечисления денег адвокат передал 200 тысяч рублей в качестве взятки приставу, у которого находилось исполнительное производство. Мужчину задержали в момент передачи взятки. Он сознался в содеянном. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.