Адвоката осудили на Урале. Она обманула клиентку на 24 миллиона рублей

На Урале перед судом предстала представитель Тюменской областной коллегии адвокатов, которую обвинили в хищении денег у клиентки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.

Отмечается, что адвокат за два года похитила у клиентки обманным путем свыше 24 миллионов рублей. Она убедила ее, что имеет связи и сможет освободить ее супруга, попавшего под суд. Однако этого не произошло.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Следующие шесть лет осужденная проведет в колонии общего режима.