Известного адвоката Тимура Маршани задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на Кунцевский суд сообщил ТАСС.

Меру пресечения Маршани изберут в ближайшее время. В Кунцевский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении адвоката под домашний арест.

Что конкретно послужило поводом для задержания, неизвестно. По неподтвержденным данным, Маршани заподозрили в получении нескольких миллионов рублей от одной из клиенток. Адвокат должен был помочь ей разобраться с делом, но не выполнил свое обещание.

Маршани оказывал подзащитным услуги по громким процессам, в том числе по делу о калининградских врачах Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвиняли в убийстве новорожденного. В декабре 2020 года их оправдали присяжные, но в мае апелляционный суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Адвокат также нередко становился гостем ток-шоу и выступал в СМИ как эксперт по вопросам, связанным с автомобильными авариями.