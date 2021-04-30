Адвоката Ивана Павлова задержали в Москве

Адвокат и глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов задержан у себя дома после обыска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Команды 29».

«У главы „Команды 29“ проходил обыск, сейчас он задержан», — рассказали в пресс-службе.

Пока причина задержания не известна. В пресс-службе уточнили, что обыск также прошел у его жены в Санкт-Петербурге и IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана.

Иван Павлов — адвокат советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Также Павлов работает с бывшим членом правления «Интер РАО» Кариной Цуркан.