Общество 21 декабря 2023, 14:51 Адвокат Жорин: сдавший сперму мужчина не имеет ни прав, ни обязанностей в отношении ребенка

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Адвокат Сергей Жорин в разговоре с Пятым каналом рассказал, что сдавший сперму мужчина не имеет прав на ребенка. Кроме того, женщина, получившая этот материал, не сможет взыскивать алименты с донора.

Суд, по словам эксперта, в желании женщины получать алименты от биологического отца откажет.

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«Если женщина, которая воспользовалась этим донорским материалом, родила ребенка, захочет подать в суд с требованием о взыскании алиментов с донора, то есть, фактически, с биологического отца, она это сделать не сможет», — процитировали «Дни.ру» адвоката.

Отцом у ребенка будет считаться тот мужчина, чьи данные указаны в свидетельстве о рождении.