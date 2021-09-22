Адвокат Жорин рассказал о правах родителей на общение с ребенком после развода

После развода пары с детьми часто встает вопрос о том, как будет происходить общение родителей с ребенком. Если развод мирный, ситуация упрощается, но если есть конфликты, могут возникнуть проблемы. Известный адвокат Сергей Жорин объяснил «Пятому каналу», как должно происходить общение разведенных родителей с ребенком с юридической точки зрения.

По закону ребенок имеет право на общение с обоими родителями, и родители, соответственно, имеют равные права на ребенка.

«Родители имеют равные права на ребенка и несут ответственность за детей. Это прописано в части 1 статьи 61 Семейного кодекса РФ. Если родитель проживает отдельно от ребенка, то он имеет право общаться с ним и участвовать в воспитании», — сказал адвокат.

Если между родителями есть конфликты, вопрос общения одного из родителей с ребенком решается через суд. Таким же образом устанавливается время, место и расписание встреч с ребенком родителя, живущего отдельно.

«В таком случае органы опеки осмотрят жилое помещение, где планируются организовываться встречи. Там обязательно должны быть письменный стол, кровать и шкаф с игрушками и книжками. Условия проживания — это важный момент, так как органы опеки будут давать заключение, возможно пребывание ребенка в данных условиях или нет», — объяснил Жорин.

В суд необходимо будет предоставит пакет документов, включающий справку о состоянии здоровья, характеристики с места работы и другие свидетельства, написал сайт kp.ru.