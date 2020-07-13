Адвокат Жорин прокомментировал скандал вокруг кубанской судьи Хахалевой

«Не успел я в суд зайти, как несколько человек сразу ко мне подошли, стали предлагать какие-то формы непроцессуального воздействия на решения, и я удивился, насколько это все было открыто», — рассказал Жорин.

В 2020 году судья обратилась к президенту России Владимиру Путину и заявила о травле со стороны журналистов. Адвокат же считает, что эти причины являются надуманными. Он подчеркнул, что было бы хорошо, если бы в России использовали систему европейских стран. То есть, чтобы в суде объяснили людям, почему вынесли то или иное решение.

«Потому что у нас сейчас судьи кроме мотивировочной части, которая не всегда понятна даже профессиональным участникам процесса, не говоря уже о гражданах, никогда не объясняют, почему они вынесли то или иное решение», — пояснил юрист.