Адвокат заявил, что заключения по делу Сафронова основаны на формальных перечнях

Специалисты, выдавшие заключения по делу Ивана Сафронова, брали за основу формальные перечни сведений о гостайне. Об этом сообщил адвокат журналиста Иван Павлов.

По его словам, такая информация есть в любом ведомстве. Свои заключения под делу предоставили сотрудники ФСБ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Службы внешней разведки РФ, передает ТАСС.

Также Иван Павлов рассказал, что с делом Сафронова работают десять следователей ФСБ. Группу возглавляет Александр Чабан, который вел нашумевшее дело о госизмене физика Виктора Кудрявцева.

16 июля в Мосгорсуде рассмотрят жалобу на арест Ивана Сафронова. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Журналиста, советника главы Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова арестовали 7 июля. Его обвиняют в связях с чешской спецслужбой, которой он, по версии следствия, передавал информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности РФ на Ближнем Востоке.