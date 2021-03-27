Адвокат заявил, что студентку в Москве незаконно перевели в психиатрическую клинику. Депздрав опроверг это

Дмитрий Джулай, адвокат семьи студентки Кристины из Москвы, которую доставили в ГКБ № 17 с обморожением, рассказал «360», что девушку могли принудительно перевести в психиатрическую лечебницу, чтобы скрыть врачебную ошибку. Но в депздраве Москвы опровергли эту информацию.

Кристина 10 марта возвращалась после учебы из университета, по пути она общалась с мамой. В какой-то момент у нее сел телефон. После этого перестала выходить на связь и пропала. Родители подняли на поиски волонтеров «Лиза Алерт». Кристину искали весь день, пока где-то в полуночи ее домой не привез таксист, который подобрал ее недалеко от станции метро «Рассказовка».

«Они вызвали бригаду скорой помощи, та ее осмотрела, поскольку был сильный мороз в тот день, −26 градусов. Врачи скорой увидели, что у нее обморожение рук и ног, и сказали, что ее необходимо госпитализировать в ГКБ № 17. Там она вроде как оклемалась, она общалась с мамой, кидала ей фотографии ног, что спадает чернота и идет улучшение, пока в какой-то момент она не прислала маме фотографию, где было видно, что у нее сильно отекло лицо, и после этого она перестала выходить на связь. Мама подняла панику, начала звонить в больницу, ей ничего не поясняли, что с ней, какое лечение, куда она пропала. Они приехали в больницу, пытались увидеть Кристину, получить какие-то комментарии от врачей и администрации, но им ничего не сообщили. Спустя какое-то время персонал больницы сообщил им, что Кристина находится в реанимации, куда обычно кладут, когда есть угроза жизни или здоровью. Исходя из этой фотографии, где у нее сильный отек, разница с предыдущей, где она нормальная, где-то час составляет, я прихожу к выводу, что, возможно, была допущена какая-то врачебная ошибка, пошла какая-то аллергическая реакция, и в связи с этим Кристина попала в реанимацию», — рассказал адвокат.

Спустя какое-то время главврач ГКБ № 17 позвонил маме и сказал, что Кристину перевели в психиатрическую лечебницу. А 15 марта мама узнала, что было заседание Симоновского суда и Кристина была принудительно госпитализирована в ПКБ № 1. Адвокат пытался обратиться в суд, чтобы ознакомиться с материалами о помещении на принудительное лечение.

«В Симоновском суде нам сказали, что „судья сейчас на выездном заседании в психиатрической больнице, приходите завтра“. На следующий день, во вторник, я приехал в суд один, мне пристав сказал: „Из-за коронавируса никого не пускают, приходите в приемные дни — понедельник и четверг“. Но непонятно, почему это ограничение должно нарушать права девочки на юридическую помощь, право на обжалование незаконного решения, препятствовать нашей адвокатской деятельности. Как будто в понедельник и четверг у коронавируса выходной», — сообщил адвокат.

Защитник после этого написал в своем Facebook, где попросил откликнуться журналистов, чтобы предать ситуацию огласке. Уже на следующий день с ним связались из суда и предложили приехать в четверг, чтобы ознакомиться с материалами дела. В пятницу адвокат поехал в ПКБ № 1, где поговорил с заведующим отделения, где содержалась Кристина.

«Он с ходу начал высказывать мне претензии из-за поднявшейся журналистами шумихи. После общения мы убедили его, что Кристину лучше перевести в частную клинику. По закону, если гражданин госпитализирован принудительно, по решению суда, в психиатрическую лечебницу, он не может отказаться от лечения, однако он имеет право перевестись в другую клинику, он имеет право выбирать учреждение», — рассказал адвокат.

Накануне Кристину поздно вечером перевезли в частную клинику. Врачи осмотрели ее и сказали, что она в порядке, но неделю ей надо отлежаться, пока она не отойдет от действия лекарств, которые ей кололи в ПКБ № 1, и после этого ее должны выписать домой к родителям.

«Посещение клиники свободное, родители могут свободно ее посещать. Я думаю, все будет у девочки в порядке, поскольку она не страдает никакими психическими заболеваниями, и будет заключение о том, что она здорова, чтобы у нее в дальнейшем не было никаких проблем из-за этой истории», — сообщил адвокат.

В департаменте здравоохранения Москвы в комментарии «360» опровергли информацию о нарушениях прав студентки.

«Информация о том, что пациентке при госпитализации в ГКБ № 17 не была оказана вся необходимая помощь и в больнице произошла врачебная ошибка, абсолютно не соответствует действительности. Пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь в соответствии с диагностированным заболеванием и установленными алгоритмами лечения, что зафиксировано в истории болезни пациентки. С матерью пациентки неоднократно общались представители больницы, ей были даны подробные разъяснения по проведенному лечению. По хирургическому статусу пациентка не нуждалась в стационарном лечении и была выписана под амбулаторное наблюдение с рекомендациями лечащего врача», — сообщили в ведомстве.

В депздраве отметили, что врачи могут предоставлять родственникам информацию о лечении только при согласии пациента. В ведомстве подчеркнули, что основанием для госпитализации в психиатрическую больницу может служить только наличие психического расстройства, для этого нужно решение суда.