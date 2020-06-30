Адвокат заявил, что Ефремов переживает больше, чем семья его жертвы

Пашаев рассказал, что актер строго соблюдает условия домашнего ареста. Он даже отказался от запланированной поездки на могилу собственной матери. Годовщина со дня ее гибели была 25 июня. Кроме этого, у актера начались проблемы со здоровьем. Не так давно Пашаев заявил о сердечном приступе, который случился у артиста.

Адвокат также рассказал, что Ефремов переживает намного больше, чем семья пострадавшего.

«Ефремов намного больше переживает за Захарова, чем его родня», — поделился Пашаев.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер был пьян. Он выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. Там он столкнулся с грузовым фургоном, за рулем которого был Захаров. Мужчина скончался на утро следующего дня.

Сейчас в отношении актера возбуждено уголовное дело, оно предполагает наказание до 12 лет тюрьмы. Ранее адвокат сообщил о четвертом потерпевшем в деле о ДТП с Ефремовом. Им стал второй сын погибшего Захарова.