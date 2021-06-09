Адвокат высказался об усилении перчаточно-масочного режима в Москве

Адвокат Виталий Корыстов прокомментировал усиление контроля за ношением масок и перчаток в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Юриста процитировало ИА НСН.

«У граждан есть сугубо формальная обязанность по ношению и масок, и перчаток. Думаю, что нет никакого компромисса, будешь ли ты только без маски или без перчаток. Если следовать букве указа, то это будет именно так», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, можно оспаривать и жаловаться в разные инстанции. Однако стоит соизмерять, нужно ли это.