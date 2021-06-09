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    09 июня 2021, 22:17

    Адвокат высказался об усилении перчаточно-масочного режима в Москве

    Артур Блянихов

    Адвокат Виталий Корыстов прокомментировал усиление контроля за ношением масок и перчаток в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Юриста процитировало ИА НСН.

    «У граждан есть сугубо формальная обязанность по ношению и масок, и перчаток. Думаю, что нет никакого компромисса, будешь ли ты только без маски или без перчаток. Если следовать букве указа, то это будет именно так», — заметил собеседник информагентства.

    По его словам, можно оспаривать и жаловаться в разные инстанции. Однако стоит соизмерять, нужно ли это.